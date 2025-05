Riaperto il caso sulla morte di Manuela Murgia dopo 30 anni indagato l' ex fidanzato

Dopo trent'anni di silenzio, il caso di Manuela Murgia riemerge con rinnovata forza, accendendo i riflettori su una verità mai completamente svelata. L'ex fidanzato della giovane è ora indagato per omicidio volontario, grazie a nuove prove scientifiche. Questo nuovo sviluppo non solo rinfocola le speranze della famiglia, ma si inserisce in un contesto più ampio di giustizia e verità, dove il passato può ancora essere riscritto. La ricerca della verità non

AGI - Dopo trent'anni il caso della giovane Manuela Murgia, trovata senza vita nel 1995, torna sotto i riflettori. La Procura di Cagliari ha riaperto le indagini, ipotizzando l'omicidio volontario, grazie a nuove evidenze emerse da una consulenza medico-legale commissionata dalla famiglia. Come spiega l'Unione Sarda la Procura ha iscritto un nome nel registro degli indagati: è quello di Enrico Astero, l'ex fidanzato della vittima, che ora ha 54 anni (difeso dall'avvocato Marco Fausto Piras). L'accusa è di omicidio volontario. Oggi il pm Guido Pani gli ha notificato l'avviso di accertamenti tecnici non ripetibili riguardanti l'esame dei vestiti trovati 30 anni dopo nell'ex ufficio di Medicina legale del Policlinico. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Riaperto il caso sulla morte di Manuela Murgia, dopo 30 anni indagato l'ex fidanzato

