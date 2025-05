Rfi annuncia sospensione traffico su Lucca-Aulla | 15 milioni di euro per nuovi lavori

Summer 2025 si preannuncia come un’estate di grande cambiamento per i viaggiatori della linea Lucca-Aulla! Con un investimento di 15 milioni di euro, RFI avvia lavori di manutenzione straordinaria che miglioreranno la qualità e l’efficienza del servizio. Un’opportunità per riflettere su quanto il rinnovamento delle infrastrutture ferroviarie sia cruciale per il futuro della mobilità sostenibile in Italia. Preparati a un viaggio più comodo e veloce!

CASTELNUOVO GARFAGNANA – L’estate 2025 porterà importanti novità per i viaggiatori della linea ferroviaria Lucca–Aulla Lunigiana. Dal 9 giugno al 31 agosto, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) avvierà significativi interventi di manutenzione straordinaria lungo il tratto compreso tra Castelnuovo Garfagnana e Aulla Lunigiana. I lavori, della durata di 84 giorni, prevedono un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro. Dal Viadotto Acquabianca alla galleria Lupacino. Più di 60 tra tecnici e operai di Rfi, insieme al personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, saranno impegnati nei lavori, supportati da numerosi mezzi operativi, per portare a termine una serie di interventi fondamentali: Consolidamento in Garfagnana: Tra le stazioni di Camporgiano e Piazza al Serchio verranno eseguiti interventi di consolidamento sulla galleria Rio Cavo, sul ponte omonimo e sul viadotto Acquabianca. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Cerca Video su questo argomento: Rfi Annuncia Sospensione Traffico Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavori sui binari, modifiche alla circolazione dei treni

toscanamedianews.it scrive: FIRENZE: Rfi annuncia interventi sulla linea Firenze-Pisa che comporteranno la sospensione della circolazione dei treni tra Empoli e Pontedera. Ecco quando ...

Maltempo: Rfi, traffico ferroviario rallentato

Come scrive ansa.it: Traffico ferroviario rallentato su alcuni punti ... che invita a tenersi informati anche attraverso il sito web rfi.it e i mezzi di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it, FSNewsRadio ...

RFI, ripreso traffico ferroviario su linee Abruzzo dopo sospensione precauzionale per terremoto

Segnala ilmessaggero.it: (Teleborsa) - Dopo verifiche strutturali disposte da RFI che non hanno rilevato né danni né anomalie, è stato riattivato il traffico ferroviario sulle linee della zona dell'Abruzzo sospeso per ...