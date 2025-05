Rete Italiana Obesità una rivoluzione per la salute pubblica

A Bergamo nasce un'iniziativa che segna una svolta nella lotta all'obesità: la Rete Italiana Obesità. Questo progetto mira a unire le forze locali per affrontare una delle sfide più gravi della salute pubblica, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Un aspetto interessante? La collaborazione tra istituzioni e cittadini potrebbe diventare un modello da seguire, trasformando il benessere collettivo in priorità assoluta. Non perderti questo cambiamento epocale!

Bergamo, 30 mag. (askanews) - Un'alleanza nazionale che parte dai territori per cambiare la salute pubblica in Italia e in Europa. È questo il senso profondo della Rete Italiana Obesità, lanciata all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal Vicepremier Antonio Tajani, insieme all'On. Stefano Benigni, all'Eurodeputato Letizia Moratti e a numerosi protagonisti del mondo istituzionale, sanitario, accademico e civico. Un progetto senza precedenti, nato per affrontare obesità, sovrappeso, disturbi alimentari e corretti stili di vita con una strategia integrata che unisce ospedali, medicina territoriale, scuole, sindaci, associazioni di pazienti e cittadini, farmacie, Case di Comunità e punta sull'uso avanzato dei dati e dell'intelligenza artificiale per guidare politiche basate sull'evidenza.

