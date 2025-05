Residenti segnalano casa dello spaccio e fanno arrestare un 40enne | dentro eroina e cocaina

A Santa Barbara, la comunità si unisce per combattere il traffico di droga: un 40enne è stato arrestato grazie a una segnalazione via Youpol. All'interno della sua "casa dello spaccio", gli agenti hanno rinvenuto eroina, cocaina e marijuana. Questo episodio riflette un trend crescente di coinvolgimento dei cittadini nella sicurezza del proprio quartiere. È un chiaro segnale che insieme possiamo fare la differenza!

Una "casa dello spaccio di droga" a Santa Barbara. Dentro c'erano eroina, cocaina e marijuana, trovate dai poliziotti della questura di Viterbo dopo una segnalazione da parte dei residenti. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione sull'applicazione Youpol sul sito internet. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Residenti segnalano casa dello spaccio e fanno arrestare un 40enne: dentro eroina e cocaina

