Repubblica | Napoli Conte resta | la fumata azzurra arriva dal salotto buono del Parco Margherita

Il Napoli ha scelto il suo condottiero: Antonio Conte sarà il nuovo allenatore per difendere il quarto scudetto. La fumata azzurra, emersa da un riservato vertice al Parco Margherita, segna un'importante svolta per il club. In un periodo in cui la Serie A si fa sempre più competitiva, l’esperienza di Conte potrebbe rivelarsi decisiva. Sarà interessante vedere come il tecnico saprà motivare una squadra già affamata di successi!

"> NAPOLI – È Antonio Conte l’uomo scelto per difendere il quarto scudetto del Napoli. La tanto attesa fumata bianca è arrivata ieri nel tardo pomeriggio, al termine di un lungo vertice riservato in un’abitazione privata del Parco Margherita, nel cuore elegante della città. Il conclave azzurro, come lo definisce Marco Azzi su la Repubblica, ha sancito la permanenza del tecnico leccese sulla panchina del club campione d’Italia, allontanando lo spettro di un addio che solo due anni fa costò caro con Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, Conte resta: la fumata azzurra arriva dal salotto buono del Parco Margherita”

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Cerca Video su questo argomento: Repubblica Napoli Conte Resta Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

De Laurentiis: “Conte resta? Non devo obbligarlo”. Il tecnico: “Noi vincenti, ma in modo diverso”; Conte mal sopporta (eufemismo) le critiche al suo Napoli più concreto che bello (Repubblica); Repubblica - Parma-Napoli può essere stata l'ultima gara di Conte: ecco cosa lo spinge all'addio; Il primo giorno di Allegri al Milan nelle ultime ore di Giuntoli alla Juve. Conte resta al Napoli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conte resta al Napoli, De Laurentiis gli promette un mercato da 200 milioni e non solo. Juve, stracci fra Giuntoli ed Elkann

Si legge su msn.com: Il presidente azzurro blinda il proprio allenatore, il progetto è stato rivisto e adeguato alle sue esigenze. A Torino invece è alta tensione ...

Conte resta a Napoli, il capolavoro di De Laurentiis

Lo riporta panorama.it: Accordo trovato, Conte resta alla guida del Napoli. De Laurentiis ha convinto l'allenatore con impegni su contratto e mercato: almeno 150 milioni partendo da De Bruyne per inseguire la Champions Leagu ...

Napoli, avanti con Conte: il patto con De Laurentiis per difendere lo scudetto

Lo riporta napoli.repubblica.it: La fumata bianca è finalmente arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, quando si è concluso in un’abitazione del Parco Margherita l’attesissimo conclave sul futuro della panchina del Napoli.