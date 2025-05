Reply Totem inaugura la Gaming House a Torino con ASUS ROG e WD_BLACK

Reply Totem ha appena svelato la sua nuova Gaming House a Torino, in collaborazione con Asus ROG e WD Black! Questo spazio all'avanguardia rappresenta un passo decisivo nell'evoluzione degli esports, offrendo ai talenti locali un ambiente stimolante per affinare le loro abilità. Con l'esplosione del gaming competitivo, Torino si prepara a diventare il fulcro dell’innovazione e della competizione. Chi sarà il prossimo campione? Non perdere di vista questa realtà!

Il team esports Reply Totem ha comunicato ufficialmente l’apertura della sua nuova Gaming House, collocata nel cuore di Torino. Questa struttura innovativa si configura come un ambiente multifunzionale e moderno, in grado di rafforzare la posizione del team nel panorama esports, sia in Italia che in Europa. Un nuovo centro per il talento e l’innovazione . L'articolo Reply Totem inaugura la Gaming House a Torino con ASUS ROG e WDBLACK è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Reply Totem inaugura la Gaming House a Torino con ASUS ROG e WD_BLACK

Reply Totem inaugura la sua nuova Gaming House nel cuore di Torino

Reply Totem segna un'importante tappa nella sua espansione con l'inaugurazione della nuova Gaming House a Torino.

Cerca Video su questo argomento: Reply Totem Inaugura Gaming Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Reply Totem inaugura la nuova Gaming House nel cuore di Torino; Reply Totem inaugura una nuova Gaming House nel centro di Torino; Reply Totem, Cucciari: “Gaming House è asset competitivo”; Reply Totem: apre la nuova Gaming House a Torino. 🔗Ne parlano su altre fonti

Reply Totem inaugura la nuova Gaming House nel cuore di Torino: un polo d'eccellenza per l'esports italiano ed europeo

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - Il team esports Reply Totem ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, l'apertura della sua nuova Gaming House, situata strategicamente nel centro di Torino. Questa struttura, moder ...

Reply Totem inaugura la nuova Gaming House nel cuore di Torino

Scrive techzilla.it: Il team esports Reply Totem annuncia l’apertura ufficiale della sua nuova Gaming House nel centro di Torino: un ambiente moderno e multifunzionale pensato per ...

Reply Totem inaugura una nuova Gaming House nel centro di Torino

Secondo techprincess.it: Reply Totem inaugura una Gaming House nel cuore di Torino: un hub multifunzionale per esports, contenuti digitali e formazione.