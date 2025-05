Reparto territoriale carabinieri di Nocera la sede intitolata al tenente Marco Pittoni

La caserma dei Carabinieri di Nocera Inferiore, recentemente intitolata al tenente Marco Pittoni, rappresenta non solo un tributo a un eroe caduto in servizio, ma anche un simbolo di resistenza e impegno nella lotta contro la criminalità. Mentre il Paese si confronta con sfide sempre più complesse, il ricordo di Pittoni ci invita a riflettere sul sacrificio di chi protegge la nostra sicurezza. Un meritato riconoscimento che rinvigorisce il legame tra comunità e for

La nuova caserma dei carabinieri di Nocera Inferiore sarà intitolata al tenente Marco Pittoni, l’ufficiale ucciso da un rapiantore il 6 giugno del 2008, durante un raid all'ufficio postale di Pagani. Lo ha detto il sindaco Paolo De Maio nel corso del consiglio comunale. La notizia De Maio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Reparto territoriale carabinieri di Nocera, la sede intitolata al tenente Marco Pittoni

Cerca Video su questo argomento: Reparto Territoriale Carabinieri Nocera Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Reparto territoriale carabinieri di Nocera, la sede intitolata al tenente Marco Pittoni; Caserma carabinieri a Pittoni, il sindaco era per Niglio; A settembre potrebbe inaugurarsi la nuova caserma dei carabinieri di Nocera; Nocera Inferiore, controllo straordinario del territorio: tre denunce. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La nuova caserma dei carabinieri di Nocera intitolata al tenente Pittoni

Lo riporta msn.com: La nuova caserma dei carabinieri di Nocera Inferiore sarà intitolata al tenente Marco Pittoni, l’ufficiale ucciso da un bandito il 6 giugno del 2008 durante una ...

Nocera Inferiore, sassi lanciati dal viadotto: indagini sui video

Riporta ilmattino.it: Sassi lanciati da un cavalcavia lungo l’autostrada A3, all’altezza di Nocera Inferiore. La pietra ha colpito un’auto Q3, con all’interno un’intera famiglia. Una ...

Nocera Inferiore, generale La Gala in visita al Reparto territoriale carabinieri

Lo riporta vocedistrada.it: Nocera Inferiore. Il generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri “Campania” con sede a Napoli, ha fatto visita questa mattina al Reparto territoriale di Nocera ...