La politica italiana si tinge di tensione mentre Matteo Renzi annuncia una manifestazione il 6 giugno a Milano, distaccandosi da quella promossa da Schlein e Conte. Un gesto che rispecchia un trend in crescita: la necessità di affrontare il tema dell'antisemitismo con urgenza e visibilità. "Avrei preferito una cosa unitaria, peccato", dice Renzi, sottolineando la frattura tra le forze progressiste. Qual è il vero messaggio dietro questa divisione? Scopriamolo insieme.

"Avrei preferito una cosa unitaria, peccato", è tornato a criticare Renzi in un messaggio pubblicato sulla sua ENews per annunciare l'iniziativa del 6 giugno, in risposta al corteo organizzato da Pd, Avs e M5S, che hanno però escluso Azione e Iv. Il motivo? Renzi e Calenda avrebbero voluto visibilità anche per la lotta all'antisemitismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Renzi silura manifestazione di Schlein e Conte: “Il 6 giugno a Milano sia per Israele che per Gaza”

Referendum 8-9 giugno: Renzi e Calenda dicono “sì” alla cittadinanza

Il referendum dell’8 e 9 giugno propone cinque quesiti su lavoro e cittadinanza. Renzi e Calenda, leader di Italia Viva e Azione, invitano a votare “sì” convintamente, sostenendo la riduzione da dieci a cinque anni del requisito per ottenere la cittadinanza.

