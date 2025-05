Renzi furioso con Mantovano scoppia il caso della scorta tolta agli ex premier | Doveva essere una cosa riservata E lui si diverte a dirlo ai giornali

Matteo Renzi è furioso: la rimozione della scorta per gli ex premier, anticipata dal Foglio, ha scatenato un vero e proprio caos istituzionale. "Allibito" per il modo in cui la notizia è stata divulgata, l'ex premier sottolinea la delicatezza della questione. Questo caso non è solo una questione personale, ma riflette un clima di crescente tensione tra sicurezza e comunicazione, un tema sempre più attuale in un'era di trasparenza e strategie politiche.

Si dice «allibito» Matteo Renzi, che conferma l’anticipazione del Foglio sulla rimozione della scorta dei Servizi per gli ex premier, tra cui il senatore fiorentino, a partire dal 2026. E protesta per i modi con cui, secondo Renzi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, avrebbe spifferato alla redazione del Foglio la decisione, alla faccia della «riservatezza» e di fatto «rendendo pubblica corrispondenza in teoria privata». Lo «scoop» del Foglio dopo il messaggio di Renzi a Mantovano. Renzi scrive in una nota che «in data 15 aprile 2025 ho ricevuto una lettera riservata dal sottosegretario Mantovano. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Renzi furioso con Mantovano, scoppia il caso della scorta tolta agli ex premier: «Doveva essere una cosa riservata. E lui si diverte a dirlo ai giornali»

Il governo toglie la scorta degli 007 a Renzi, Prodi, Monti, D’Alema e Gentiloni. Protezione invariata per Meloni, Draghi e Conte: ecco perché

Il governo ha deciso di revocare la scorta a cinque ex premier del centrosinistra, mentre Giorgia Meloni e altri leader politici manterranno la loro protezione.

