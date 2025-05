Renzi e Calenda si uniscono a Milano per condannare Gaza e l’antisemitismo

Renzi e Calenda uniscono le forze a Milano per condannare la violenza a Gaza e l’antisemitismo. In un contesto politico segnato da divisioni, la loro collaborazione rappresenta un segnale forte di unità e coesione. Il 6 giugno, il duo scenderà in piazza per riaffermare valori fondamentali di tolleranza e rispetto. Un momento cruciale che invita a riflettere sull'importanza del dialogo in tempi turbolenti. Non perdere l’occasione di essere parte di questo cambiamento!

Nel clima politico attuale, emergono segnali che indicano una collaborazione fra Matteo Renzi e Carlo Calenda, due figure che in passato hanno condiviso interessi e ideali, anche se le strade si sono poi separate. In occasione di un evento previsto il 6 giugno a Milano, i due leader si ritroveranno in piazza per esprimere un

La Magi...a del fantasma riunisce Renzi e Calenda: "Non è politica". Schlein in crisi

La recente "magia del fantasma" riunisce Matteo Renzi e Carlo Calenda, richiamando l'attenzione sulla crisi della leadership di Elly Schlein.

