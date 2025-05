Reijnders dal Milan al City? Gli esperti rivelano quanto ha offerto Guardiola

Tijjani Reijnders, l’astro nascente del Milan, potrebbe diventare il prossimo gioiello nel già scintillante scacchiere del Manchester City. Ma attenzione: le prime offerte di Guardiola non bastano! In un mercato sempre più competitivo, dove ogni mossa conta, il Milan dovrà valutare bene la proposta. La domanda sorge spontanea: quanto vale davvero un talento come Reijnders nella corsa al titolo? La risposta potrebbe ridefinire le strategie delle big europee.

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca

Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

Milan, il Manchester City ha presentato la prima offerta per Reijnders

Scrive msn.com: Da tempo ormai era noto l'interesse del Manchester City per il centrocampista, ma ora i Citizens hanno presentato la prima offerta ufficiale ...

Milan, c'è l'offerta ufficiale per Reijnders: 60 milioni dal Manchester City

Riporta msn.com: La trattativa per Tijjani Reijnders è entrata nella fase più calda: il Manchester City presenta la prima offerta ufficiale al Milan. Il Mondiale per Club è sempre.

Reijnders, Milan e City a colloquio. A Manchester hanno fretta, a Milano meno...

Da gazzetta.it: Oggi appuntamento fra i due club per parlare dell'olandese. Guardiola lo vorrebbe già per il Mondiale per club, il Diavolo si fa forte del contratto in scadenza nel 2030. I prossimi giorni decisivi ...