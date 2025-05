Reijnders al City | Guardiola spinge la posizione del Milan nelle ultime ore

Il mercato si infiamma e il Milan si prepara a una rivoluzione! Con Allegri pronto a guidare la squadra, l'attenzione si sposta su Reijnders, conteso dal City di Guardiola. Questo scenario non è solo una questione di singoli giocatori, ma un segnale chiaro: i rossoneri vogliono tornare protagonisti nel calcio europeo. Riusciranno a resistere agli assalti delle big? La sfida per il futuro è appena cominciata!

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è cosa fatta, ma l’allenatore potrebbe già perdere Reijnders: è nel mirino del City. Il Milan ha deciso di fare sul serio. Chiusa la pagina della scorsa stagione, una delle più fallimentari degli ultimi anni, la società ha deciso di prendere delle scelte nel più breve tempo possibile. Le caselle mancanti erano il direttore sportivo, con Moncada che tornerà con ogni probabilità al ruolo di capo scout, e dell’allenatore, con Sergio Conceição già certo di non restare alla guida dei rossoneri. In poco tempo, entrambe le caselle sono state occupate con Igli Tare e Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Sportface.it

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca

Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

Cerca Video su questo argomento: Reijnders City Guardiola Spinge Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Manchester City su Reijnders: Guardiola lo vuole già per il Mondiale per Club; Per il miglior centrocampista della Serie A arriva la chiamata degli sceicchi: base d'asta 70 milioni di euro; Milan, questione Reijnders-City: gli aggiornamenti; Milan, la prima missione di Tare: fare muro al Man City per Reijnders. 🔗Cosa riportano altre fonti

È arrivata la prima offerta del Manchester City per Reijnders, ma non basta

Da msn.com: Il Manchester City si sta muovendo con decisione sul mercato. La linea è chiara: rinforzare la rosa a... L'articolo È arrivata la prima offerta del Manchester City per Reijnders, ma non basta proviene ...

Reijnders, Milan e City a colloquio. A Manchester hanno fretta, a Milano meno...

gazzetta.it scrive: Oggi appuntamento fra i due club per parlare dell'olandese. Guardiola lo vorrebbe già per il Mondiale per club, il Diavolo si fa forte del contratto in scadenza nel 2030. I prossimi giorni decisivi ...

Milan, il Manchester City ha presentato la prima offerta per Reijnders

Da msn.com: Da tempo ormai era noto l'interesse del Manchester City per il centrocampista, ma ora i Citizens hanno presentato la prima offerta ufficiale ...