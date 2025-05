Regno Unito 2 volpi dalle orecchie di pipistrello allo zoo di Chester

Lo zoo britannico di Chester ha dato il benvenuto a due volpi dalle orecchie di pipistrello femmine. Le due volpi sorelle, chiamate Maasai e Malindi, sono arrivate da uno zoo di Parigi e sono state impegnate ad esplorare la loro nuova casa nell’habitat Heart of Africa, il più grande progetto di sviluppo zoologico mai intrapreso nel Regno Unito, che si estende su una superficie di oltre 22,5 acri. È la prima volta in oltre 30 anni che il parco ospita questa specie africana in via di estinzione, che prende il nome dalle sue caratteristiche orecchie sovradimensionate. Gli esperti affermano di voler introdurre una delle due volpi in un programma di riproduzione per proteggere la specie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, 2 volpi dalle orecchie di pipistrello allo zoo di Chester

