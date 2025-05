Regione Marche il presidente Acquaroli oggi in visita ad Ancona Camerino ed Urbino

Oggi è una giornata significativa per le Marche: il presidente Francesco Acquaroli visita Ancona, Camerino e Urbino, simboli di resilienza e rinascita. In particolare, la riapertura della scuola Ugo Betti a Camerino segna un passo importante nella ricostruzione post-sisma, riflettendo un trend di rinnovamento e speranza nella regione. La partecipazione al convegno 'One Health, One System, Duos' mette in luce l'impegno per un sistema sanitario integrato e innovativo. Un momento da seguire

Per la giornata di oggi l'agenda del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, prevede la partecipazione alle 11 a Camerino (Macerata) alla riapertura della scuola Ugo Betti, ricostruita dopo il sisma. Alle 15.45 sarà ad Ancona al convegno 'One Health, One system, Duos' all'auditorium. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Regione Marche, il presidente Acquaroli oggi in visita ad Ancona, Camerino ed Urbino

Marche, si è concluso il corso organizzato dalla Regione per infermiere di famiglia

Si è concluso con successo il corso per Infermiere di Famiglia e Comunità (IFoC) organizzato dalla Regione Marche, culminato nella cerimonia di consegna attestati all'INRCA.

Regionali Marche, Acquaroli 'elezioni a fine settembre'

Lo riporta msn.com: Per la data delle elezioni regionali nelle Marche l'orientamento della giunta regionale resta confermata per il periodo di "fine settembre, il 21 o il 28". (ANSA) ...

Regione Marche, convegno sulla cybersicurezza. Acquaroli: “Reati digitali in aumento”

Riporta msn.com: "La Regione lavora in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza e il Governo nazionale per sviluppare strategie e soluzioni efficaci" ...

Cybersicurezza, Acquaroli: "Marche sono fase molto avanzata"

Segnala msn.com: (LaPresse) "La Regione Marche sulla cybersicurezza è in una fase molto avanzata. Abbiamo investito tantissimo perché sappiamo benissimo che questa ...