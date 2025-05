Regionali in Toscana Salvini a Firenze | Mi interessa che ci sia presto un candidato

Firenze, 30 maggio 2025 – Matteo Salvini sottolinea l'urgenza di un candidato per la presidenza della Regione Toscana, un tema che si intreccia con le elezioni in altre Regioni italiane. In un periodo di cambiamenti politici e sociali, la scelta anticipata del leader può influenzare non solo il futuro della Toscana, ma anche il panorama nazionale. Chi sarà il volto del centrodestra? La corsa è aperta e le aspettative sono alte!

Firenze, 30 maggio 2025 – La scelta del candidato alla presidenza della Regione Toscana del centrodestra "a me interessa che ci sia velocemente. E non solo in Toscana, ma anche in tutte le altre Regioni che vanno al voto: Puglia, Campania, Veneto. Nelle Marche c'è il candidato uscente di Fratelli d'Italia e, ovviamente, anche lì squadra che ha ben governato non si cambia". È quanto dichiara a Firenze il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa insieme all'europarlamentare e suo vice segretario, Roberto Vannacci. Parlando delle prossime elezioni regionali, il vicepremier aggiunge: "In tutte le altre Regioni abbiamo donne e uomini che offriamo alla coalizione in grado di competere per vincere, e non per partecipare- avverte- l'importante è farlo in fretta, sono sicuro che ci troveremo a breve". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regionali in Toscana, Salvini a Firenze: “Mi interessa che ci sia presto un candidato”

Notte dei Musei 2025 a Firenze e in Toscana, la guida alle aperture serali

Sabato 17 maggio 2025, Firenze e la Toscana si illuminano per la Notte dei Musei, un evento imperdibile che offre la possibilità di esplorare i luoghi della cultura fino a tarda sera.

Cerca Video su questo argomento: Regionali Toscana Salvini Firenze Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezioni regionali, nuovo sondaggio: con il campo largo Giani avanti oltre 20 punti; “I toscani hanno rotto”, la battuta di Salvini scatena una bufera; «I toscani hanno rotto le pa***», la frase scappata a Salvini fa scoppiare la bufera. La reazione di Renzi e la difesa del leghista - Il video; Salvini, il dibattito sul vino e la battuta contro i toscani: “Hanno rotto le p….”. E’ scontro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Salvini dal vino al veleno. “I toscani hanno rotto”. E scoppia il finimondo

lanazione.it scrive: Il ministro sostiene che la sua sia solo una battuta giocosa fatta in Abruzzo. Ma Giani, Mazzeo, Renzi: “Sguaiato, è una ferita”. La difesa di Baroncini ...

Salvini, il dibattito sul vino e la battuta contro i toscani: “Hanno rotto le p….”. E’ scontro

Da lanazione.it: Bufera sul leader della Lega per una frase che avrebbe pronunciato davanti al governatore dell’Abruzzo Marsilio. Mazzeo: “Chieda subito scusa” ...

"I toscani hanno rotto le palle": bufera sulla battuta del ministro Salvini

Come scrive gonews.it: "I toscani hanno rotto le palle". A dirlo non è una persona qualsiasi al bar ma il ministro Matteo Salvini. Il leader della Lega è incappato in uno ...