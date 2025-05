Regionali è duello De Luca-Manfredi | l’immagine di Napoli finisce al centro della lite

Il duello tra De Luca e Manfredi scuote Napoli, trasformando la città in un palcoscenico di polemiche e promesse. In un periodo in cui la politica locale si intreccia sempre più con le dinamiche nazionali, l'immagine di Napoli diventa un simbolo di sfide e opportunità. Chi riuscirà a interpretare al meglio il desiderio di cambiamento dei napoletani? La risposta potrebbe influenzare il futuro dell'intera regione. Non perdere di vista questo scontro!

Tempo di lettura: 3 minuti Il clima è già da campagna elettorale, l'occasione troppo ghiotta. Così Napoli ed il Napoli sono gettati al centro della contesa. Protagonisti: Vincenzo De Luca e Gaetano Manfredi. Il primo, governatore uscente, per il quale non si esclude una corsa in solitaria. Non da candidato presidente, come noto, siccome stoppato dalla Consulta. Ma da leader di un sempre meno ipotetico Terzo Polo. L'altro, sindaco di Napoli, è il vero deus ex machina del Campo Largo. Il principale pontiere tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. E come tale, sponsorizza il pentastellato Roberto Fico a Santa Lucia.

