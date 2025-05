Regionali Cirielli | Scegliere candidato migliore per centrodestra considerando il peso dei partiti

In vista delle elezioni regionali in Campania, Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza di scegliere un candidato che massimizzi le chance di vittoria. Con il centrodestra in cerca di unità , emerge un trend di responsabilità e strategia. La sfida non è solo politica, ma rappresenta un'opportunità per rilanciare la fiducia nel futuro della regione. Chi sarà il volto vincente in questo cruciale confronto?

“Cercheremo di puntare sul nome che possa essere piĂą performante per la vittoria anche tenendo conto, in maniera responsabile, del peso dei partiti”. Lo dichiara Edmondo Cirielli, di Fratelli d'Italia, sul nome del candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Campania. . 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Regionali. Cirielli: "Scegliere candidato migliore per centrodestra considerando il peso dei partiti"

Cirielli: “Sul candidato in Campania FdI avrà un peso maggiore di Fi”

Cirielli sottolinea che il candidato di Fratelli d’Italia in Campania avrà un peso maggiore rispetto a quello di Forza Italia.

Elezioni Regionali Campania 2025: Martusciello apre a Cirielli o Zinzi

Lo riporta msn.com: Forza Italia disponibile a convergere Napoli.Il centrodestra si muove in vista delle elezioni regionali in Campania e inizia a prendere forma il confronto interno per la scelta del candidato presid ...

Regionali Campania 2025, Cirielli (FdI): “Pronto a candidarmi, sarebbe un onore”

Come scrive fanpage.it: Edmondo Cirielli si offre come candidato per Palazzo Santa Lucia: "Ma non è una imposizione, se si trova un nome più forte, sono pronto a sostenerlo" ...

Elezioni Regionali in Campania, Cirielli: «Ora acceleriamo». Il Pd: «Serve unità»

Secondo ilmattino.it: Nel centrodestra la parola d’ordine è «accelerare» ma anche, come dice il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, «lavorare sulla classe dirigente».