Refined Believer il secondo album di Oska

Oska torna con "Refined Believer", il suo attesissimo secondo album in uscita il 20 giugno. Dopo un tour europeo con Tom Odell, la cantautrice indie-pop ha trovato ispirazione tra le bellezze siciliane. Le sue melodie intime e il sussurro da soprano promettono di catturare l’ascoltatore in un viaggio emozionante. In un'epoca in cui la musica è sempre più personale, Oska potrebbe diventare la voce di una generazione alla ricerca di autenticità. Non perderti

Alla fine del 2022 Oska è arrivata a un bivio. Al termine di un tour europeo in apertura a Tom Odell, in viaggio verso la Sicilia, la cantautrice indie-pop ha iniziato a scrivere quello che sarebbe diventato l’inizio di ‘Refined Believer’, il secondo album in arrivo il 20 giugno. Con un sussurro da soprano e melodie intime che scivolano da un’atmosfera beata ad una catarsi, Oska conquista al primo ascolto. Dopo aver firmato con Nettwerk nel 2020, l’artista di Vienna pubblica l’ep di debutto, ‘Honeymoon Phase’, acclamato dalla critica e vincitore di una serie di riconoscimenti tra cui l’XA Music Export Award al Waves Vienna Showcase Festival 2020 e 5 nomination agli Amadeus Austrian Music Award tra il 2021 e il 2022, oltre alla nomination per l’Anchor Award al Reeperbahn Festival (2021), dove è stata scoperta da Tom Odell, membro della giuria, che l’ha invitata ad aprire i concerti del suo tour europeo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Refined Believer”, il secondo album di Oska