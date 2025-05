Referendum Vannacci | Deve fallire è la stessa sinistra che vuole abrogare leggi fatte da governo Renzi svendono nostra cittadinanza - VIDEO

Il generale Vannacci, con la sua schiettezza, attacca frontalmente il referendum che potrebbe minacciare le leggi del governo Renzi. In un video che sta facendo il giro del web, denuncia l'incoerenza politica della sinistra, accusandola di svendere la nostra cittadinanza. Un tema caldo che riflette un clima politico in fermento: è tempo di riflessioni profonde sui valori e le scelte che plasmano il nostro futuro. Cosa ne pensi?

Con la sua consueta franchezza, il generale smonta punto per punto i quesiti referendari, puntando il dito soprattutto contro l’incoerenza politica della sinistra italiana Intervenuto in un video divenuto subito virale, il generale ed europarlamentare Roberto Vannacci lancia un messaggio chia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum, Vannacci: “Deve fallire, è la stessa sinistra che vuole abrogare leggi fatte da governo Renzi, svendono nostra cittadinanza” - VIDEO

Sinistra universitaria le prende dai collettivi e “scopre” il problema della violenza: «Siamo sconvolti» (video)

...suscitare più interrogativi che entusiasmi. Questo risveglio di consapevolezza tra i gruppi di sinistra accende un dibattito cruciale sulla responsabilità e la gestione della violenza politica.

Cerca Video su questo argomento: Referendum Vannacci Deve Fallire Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

“Deve fallire”: Vannacci spara a zero sul Referendum, il video; Carlo Calenda tra alleanze variabili: cosa succede con la destra. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum, Vannacci: “Deve fallire, è la stessa sinistra che vuole abrogare leggi fatte da governo Renzi, svendono nostra cittadinanza” - VIDEO

Riporta informazione.it: Intervenuto in un video divenuto subito virale, il generale ed europarlamentare Roberto Vannacci lancia un messaggio chiaro e senza ambiguità: il referendum deve fallire. E lo fa con un’espressione ...

“Deve fallire”: Vannacci spara a zero sul Referendum, il video

Secondo msn.com: Il Generale Roberto Vannacci non le ha mandate a dire a proposito del prossimo Referendum dell'8 e 9 giugno in Italia. L'intervento in tv. Da una parte la sinistra che chiama il popolo italiano ad and ...

Referendum sulla cittadinanza, Vannacci attacca: “Serve solo a fare campagna elettorale, deve fallire”

msn.com scrive: «Il vero scopo del referendum è fare campagna elettorale. È fatto per mero calcolo di voti e dovrebbe fallire», ha dichiarato senza mezzi termini Vannacci, riferendosi esplicitamente al ...