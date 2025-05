Referendum sconti per i viaggi in treno | riduzioni fino al 70%

Pronto a viaggiare verso il tuo seggio elettorale? Domenica 8 e lunedì 9 giugno, Trenitalia offre riduzioni fino al 70% per raggiungere i luoghi di voto. Un'opportunità imperdibile per partecipare attivamente alla democrazia! Questa iniziativa non è solo un aiuto economico, ma un chiaro segnale di quanto sia importante far sentire la propria voce. Non perdere l'occasione di far parte del cambiamento!

Riduzioni fino al 70% per raggiungere in treno i luoghi di iscrizione elettorale e votare, domenica 8 e lunedì 9 giugno, per i referendum popolari abrogativi previsti. In occasione del turno elettorale è possibile usufruire delle tariffe agevolate di Trenitalia (Gruppo FS).

