La Caritas lancia un appello: il referendum dell'8 e 9 giugno è un'opportunità unica per dare voce ai diritti di tutti. In particolare, il quesito sulla cittadinanza merita attenzione, poiché accorciare i tempi per ottenerla significa riconoscere la dignità di ogni individuo. Questo è un tema cruciale in un'epoca in cui l'inclusione e l'uguaglianza sono più che mai al centro del dibattito sociale. Votare informati è un atto di responsabilità.

Caritas Italiana invita tutti al voto per il referendum dell’8 e 9 giugno. Particolare attenzione sul quesito per accorciare i tempi necessari all’ottenimento del diritto di cittadinanza. L’istituzione religiosa e assistenziale “incoraggia ad approfondirne i temi – il lavoro e la cittadinanza – e a guardare al voto informato come a un’espressione di partecipazione e corresponsabilità ”. Una posizione in contrasto con quella della maggioranza. L’indicazione delle forze di governo è stata chiara: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno invitato gli elettori ad astenersi. Non la Caritas. L’appello Caritas: “Cittadinanza in tempi congrui è dignità” – “L’ottenimento della cittadinanza in tempi congrui – è scritto nell’appello – da parte di donne e uomini che contribuiscono con il loro lavoro al benessere dell’intera collettività, corrisponde al riconoscimento della dignità delle persone che, nell’ottica del bene comune, ovvero del bene di tutti e di ciascuno, sono da accogliere, proteggere, promuovere e integrare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la Caritas invita al “voto informato”. E sulla cittadinanza: “Ottenerla in tempi congrui è riconoscere la dignità”

Caritas Italiana: Appello per l'Integrazione nel Referendum sulla Cittadinanza

Caritas Italiana lancia un forte appello per il referendum sulla cittadinanza, sottolineando l'importanza di integrare chi condivide doveri e valori.

