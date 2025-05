Referendum il 5 giugno la chiusura della campagna elettorale a Fidenza

Il 5 giugno, Fidenza si prepara a chiudere la campagna elettorale per i referendum dell'8 e 9 giugno. Un'importante occasione per unire le forze e far sentire la voce dei cittadini su temi cruciali. Con la partecipazione di associazioni e partiti, l'incontro promette di essere non solo informativo, ma anche un momento di riflessione collettiva. Partecipa e scopri come il tuo voto può influenzare il futuro della comunità !

Il Comitato promotore fidentino per i 5 sì ai referendum dell'8 e 9 giugno, composto da CGIL FIDENZA, ANPI, PD, RIFONDAZIONE COMUNISTA, AUSER, FIDENZA C'É, FIDENZA PER IL LAVORO E LA COSTITUZIONE, OFFICINA FIDENZA FUTURA, SCHOLA MUNDI FIDENZA, invita la cittadinanza all'incontro di chiusura della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Referendum, il 5 giugno la chiusura della campagna elettorale a Fidenza

