referendum abrogativi sono 75 371 gli elettori

Il futuro dell'Italia passa dalle urne! Con 75.371 elettori pronti a esprimersi, il 8 e 9 giugno 2025 si svolgeranno cinque referendum popolari abrogativi. Questo evento non solo rappresenta un'opportunità per far sentire la propria voce, ma segna anche un trend crescente di partecipazione civica nel nostro Paese. Un momento cruciale da non perdere: informati e fai sentire il tuo voto!

Con decreti del 31 marzo 2025, pubblicati sulla gazzetta Ufficiale 75 del 31032025 sono stati indetti cinque referendum popolari abrogativi per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Si potrà votare in entrambe le giornate: domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Nel corso delle due giornate di voto saranno complessivamente 103 i seggi allestiti sul territorio comunale: 98 seggi, di cui 7 volanti destinati a particolari categorie di elettori, e 5 speciali, collocati in strutture sanitarie e residenziali. L'elenco dettagliato con l'ubicazione dei seggi è disponibile sul sito del Comune.

Landini: referendum abrogativi per il lavoro e condanna l’astensionismo

Maurizio Landini, segretario della Cgil, si è dichiarato fiducioso riguardo ai referendum abrogativi per il lavoro, in programma l'8 e il 9 giugno.

In maggioranza le donne (oltre 39mila) contro i 36.351 uomini. Si voterà nei 103 seggi domenica 8 dalle 7 alle 23 e lunedì 9 dalle 7 alle 15.

Referendum su lavoro e cittadinanza, quesiti e come si vota: date e cosa sapere

L' 8 e il 9 giugno 2025 i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi su cinque referendum abrogativi. Quattro riguardano il lavoro e uno la cittadinanza. Alle persone si propone di approvare o meno ...

Referendum abrogativi 2025 su lavoro e cittadinanza: l’analisi legale dell’Avv. Andrea Gagliardo

Referendum abrogativi 2025: L'8 e il 9 giugno 2025 gli elettori italiani saranno chiamati ad esprimersi su cinque quesiti referendari, tutti di tipo abrogativo. Questo strumento di democrazia diretta, ...