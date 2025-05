Reddito di cittadinanza percepiti 115mila euro non spettanti denunciate 9 persone

Scandalo sul Reddito di Cittadinanza: 9 persone denunciate per aver percepito indebitamente 115mila euro! Le Fiamme Gialle di Taranto intensificano i controlli, in un contesto nazionale dove la lotta contro le frodi è più attuale che mai. Questo episodio solleva interrogativi sull'efficacia dei sistemi di verifica e sulla necessità di una maggiore trasparenza per garantire aiuti a chi ne ha davvero bisogno. Una questione cruciale per il futuro del welfare italiano!

Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto, della Compagnia di Manduria e della Tenenza di Castellaneta hanno eseguito specifici controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del " Reddito di cittadinanza ". Gli accertamenti svolti dai Finanzieri jonici hanno interessato " target " che sono stati selezionati tramite specifiche analisi di rischio e attraverso l'esame delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, ovvero che sono emersi da mirate attività info-investigative svolte con l'ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e di concerto con l'INPS.

