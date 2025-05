Reddito di cittadinanza la truffa infinita | presi altri 9 furbetti ma i conti non tornano ancora

La saga del Reddito di cittadinanza si arricchisce di un nuovo capitolo: a Taranto, 9 furbetti sono stati scoperti mentre intascavano un sussidio non dovuto. Nonostante la sua abolizione, il fenomeno delle truffe continua a far discutere, con un danno nazionale che supera i 665 milioni di euro. In un momento in cui l'onestà è più che mai necessaria, quanto ancora dovremo pagare per le furbizie altrui?

Nonostante l’abolizione voluta dal governo Meloni, le truffe legate al Reddito di cittadinanza continuano a emergere. A Taranto 9 persone incassavano il sussidio senza averne diritto. Il danno stimato su scala nazionale supera i 665 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Reddito di cittadinanza, la truffa infinita: presi altri 9 furbetti, ma i conti non tornano ancora

Papa Leone XIV e le tasse USA, in quanto statunitense è soggetto all'imposta sul reddito: l'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza

Papa Leone XIV, per la prima volta nella storia ponteficale, è cittadino statunitense e quindi soggetto all'imposta sul reddito.

