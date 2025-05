Reati contro gli animali Brambilla Con nuova legge finisce impunità

Una nuova era per la tutela degli animali in Italia! Michela Brambilla annuncia una legge storica che mira a combattere l'impunità per i reati contro gli animali. In un contesto dove la sensibilizzazione verso il benessere animale cresce ogni giorno, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una società più giusta e responsabile. Unisciti al cambiamento e scopri cosa questa legge potrà significare per il futuro dei nostri amici a quattro zampe!

MILANO (ITALPRESS) – Una stretta contro ogni forma di violenza sugli animali. Michela Brambilla, presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza e deputata di Noi Moderati, ha illustrato in un’intervista a Claudio Brachino, per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, i contenuti della legge che porta il suo nome in merito ai delitti contro gli animali. L’Aula del Senato ha approvato il 29 maggio in via definitiva il disegno di legge “recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Reati contro gli animali, Brambilla “Con nuova legge finisce impunità”

Crudeltà contro gli animali: abbandona gattini in autostrada: denunciata una 30enne

Una triste vicenda di crudeltà contro gli animali ha scosso la comunità. Il 12 maggio scorso, una donna di 30 anni è stata denunciata dalla Polizia stradale per aver abbandonato dei gattini sull'autostrada A16, lanciandoli dal finestrino.

Cerca Video su questo argomento: Reati Contro Animali Brambilla Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Senato approva ddl per reati contro gli animali: pene più severe per chi maltratta; Senato approva DdL per i reati contro gli animali; I reati contro gli animali diventano legge, multe e carcere per chi li abbandona; Ddl reati animali è legge. Gli attivisti: “Finalmente, ma le pene potevano essere più severe”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Reati contro gli animali, Brambilla “Con nuova legge finisce impunità”

italpress.com scrive: MILANO (ITALPRESS) - Una stretta contro ogni forma di violenza sugli animali. Michela Brambilla, presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e ...

Reati contro gli animali, ora è legge: multe e carcere per chi li abbandona o maltratta

Da gazzetta.it: La nuova legge sui reati contro gli animali prevede pene più severe per chi li abbandona o li maltratta: oltre alle multe, è previsto anche il carcere.

Brambilla "La legge sui reati contro gli animali una riforma epocale"

Come scrive laprovinciacr.it: ROMA - Una stretta contro ogni forma di violenza sugli animali. Michela Brambilla, presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza e deputata di Noi moderati, ha illustrato in ...