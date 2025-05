Realpolitik – Tra Roma e Parigi un vertice per ripartire?

Il vertice tra Roma e Parigi segna un momento cruciale nella geopolitica europea. Mentre le tensioni storiche sembrano risvegliarsi come in una partita di calcio, l’ambasciatore Massolo ci invita a riflettere su come queste relazioni possano influenzare il futuro dell'Unione Europea. In un contesto di sfide globali, la cooperazione tra Italia e Francia diventa fondamentale per ripartire insieme verso nuove opportunità. Scopri come si gioca questa partita!

ROMA (ITALPRESS) – Nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik l’ambasciatore Giampiero Massolo parla del rapporto fra Italia e Francia. Un rapporto spesso non facile che ricorda le tensioni e gli entusiasmi di una partita di calcio. abrmrv Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Realpolitik – Tra Roma e Parigi un vertice per ripartire?