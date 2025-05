Realizzato dalla trevigiana Maeg il ponte pedonale di Tor Vergata

Maeg, l'azienda trevigiana, ha realizzato il nuovo ponte pedonale di Tor Vergata, un simbolo di connessione e accessibilità per la comunità romana. Questo progetto si inserisce in un trend crescente di valorizzazione delle infrastrutture sostenibili, che mira a migliorare la qualità della vita urbana. In un momento in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito, ogni passo verso una città più vivibile conta. Scopri come queste opere possono trasformare il tuo quotidiano!

Grande impegno in queste settimane dei tecnici di Maeg, cinque stabilimenti tra Veneto e Friuli e quartier generale a Vazzola, per ultimare due lavori che miglioreranno per tante persone la vita di tutti i giorni. Si tratta del ponte a Tor Vergata (Roma) e della passerella ciclo-pedonale ad Albi. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Realizzato dalla trevigiana Maeg il ponte pedonale di Tor Vergata

Cerca Video su questo argomento: Realizzato Trevigiana Maeg Ponte Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Realizzato dalla trevigiana Maeg il ponte pedonale di Tor Vergata. 🔗Approfondimenti da altre fonti

A Maeg i lavori per il ponte Lueg: viadotto in acciaio da 50 milioni

Si legge su ilsole24ore.com: Il nuovo ponte strallato in acciaio a quattro corsie è lungo 305 metri e pesa 2.200 tonnellate. Maeg ha realizzato e installato in autonomia la parte in acciaio, cavi compresi, per un valore ...