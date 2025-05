Real Madrid ufficiale l’arrivo di Alexander-Arnold | giocherà il Mondiale per club

Il Real Madrid annuncia un colpo da maestro: Trent Alexander-Arnold è ufficialmente un nuovo giocatore delle merengues! Con un contratto di sei anni, il difensore si prepara a brillare nel mondiale per club. Questo acquisto segna l'inizio dell'era Xabi Alonso, promettendo un cambiamento strategico e una nuova visione per il club. Riuscirà a riportare la squadra ai vertici del calcio mondiale? Non perdere di vista questa rivoluzione!

Il Real Madrid ha annunciato di aver messo sotto contratto, per le prossime sei stagioni, il difensore Trent Alexander-Arnold dal Liverpool: è il primo colpo dell’era Xabi Alonso. Il Real Madrid mette a segno il primo grande colpo di mercato dell’era Xabi Alonso (e, di conseguenza, del dopo Carlo Ancelotti). E’ arrivata, infatti, oggi, l’ufficialità, attesa da tempo, per il passaggio di Trent Alexander-Arnold dal Liverpool alle ‘Merengues’. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

