Real Madrid ufficiale l'arrivo di Alexander-Arnold | 10 milioni al Liverpool per fargli giocare il Mondiale per Club

Il Real Madrid continua a sorprendere il mondo del calcio, ufficializzando l'arrivo di Alexander Arnold per 10 milioni dal Liverpool. Questo colpo segna un passo strategico in vista del Mondiale per Club, dove la squadra punta a dominare. Con un mercato così attivo, i blancos stanno creando una rosa sempre più competitiva. Sarà interessante vedere come questa mossa influenzerà le dinamiche della Champions League!

Il Real Madrid è letteralmente scatenato sul calciomercato e dopo aver messo a segno il colpo Dean Huijsen dal Bournemouth, ha ufficializzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

