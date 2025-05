Re Mig | Con il progetto Sicilia Gentile proseguiamo l' impegno per sensibilizzare i giovani

Con il progetto "Sicilia Gentile", ci impegniamo a sensibilizzare i giovani su un tema cruciale: la violenza di genere. La tragica notizia dell’ennesima vittima, una giovane donna strappata alla vita da chi avrebbe dovuto amarla, ci ricorda che non possiamo restare indifferenti. È ora di unire le forze per costruire una società più giusta e rispettosa. La vera sfida è trasformare la denuncia in azione concreta.

Salute mentale e giustizia: al via un progetto per autori di reato in Sicilia

Giovedì 15 maggio, alle 10, presso la cooperativa sociale “La Libellula” di San Giovanni la Punta, verrà presentato il progetto "Potenziamento dei DSM della Regione Sicilia", che mira a sviluppare reti di cura e percorsi innovativi per i pazienti autori di reato, con un focus sulla salute mentale e giustizia.

