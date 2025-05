Rasi al suolo sei alberi di ulivo | 35enne nel mirino degli avvertimenti

Sei alberi di ulivo abbattuti in un’azione sconsiderata: il 35enne coinvolto è solo l'ultimo anello di una catena di vandalismi che minaccia le coltivazioni nell'Agrigentino. Mentre il settore agricolo cerca di risollevarsi dopo anni di difficoltà, questi atti di violenza non fanno altro che aggravare la situazione. È tempo di unire le forze e proteggere le nostre tradizioni e il patrimonio agricolo. La terra merita rispetto!

Dagli alberi di pesco a quelli di ulivo. Non sembra esserci pace per i coltivatori dell'Agrigentino dove - nel comprensorio Canicattinese in particolar modo - i danneggiamenti riguardano anche, soprattutto, i vigneti. L'ultimo, in ordine di tempo, danneggiamento è stato portato a termine in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Rasi al suolo sei alberi di ulivo: 35enne nel "mirino" degli avvertimenti

Il progetto fotovoltaico di Bitonto con 2400 nuovi alberi di ulivo

Il progetto fotovoltaico di Bitonto rappresenta un innovativo connubio tra energia pulita e sostenibilità ambientale.

