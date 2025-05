Rappresentanti aziendali ASEAN mirano a maggior collaborazione con Cina su IA

I rappresentanti aziendali dell'ASEAN hanno appena concluso i negoziati per l'aggiornamento dell'Area di libero scambio con la Cina, segnando un passo cruciale verso una maggiore integrazione economica. La collaborazione nel campo dell'intelligenza artificiale potrebbe trasformare profondamente il panorama industriale regionale, aprendo porte a innovazioni senza precedenti. Questo trend evidenzia come le sinergie tra nazioni possano spingere l'Asia verso un futuro sempre piĂą digitale e interconnesso. Non perdere i prossimi sviluppi

In un passo significativo verso legami regionali piu' stretti, sono stati completati a pieno i negoziati per l'aggiornamento della versione 3.0 dell'Area di libero scambio Cina-ASEAN (CAFTA). I leader aziendali dell'ASEAN hanno espresso entusiasmo per il rafforzamento della cooperazione con la Cina, concentrandosi in particolare sull'industria dell'intelligenza artificiale in rapida evoluzione.

