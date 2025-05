Rapina un ragazzo a Ponte Sisto per la catenina poi prende a testate l’auto della Polizia | arrestato a Roma

A Roma, la criminalità giovanile continua a far discutere. Un ragazzo marocchino è stato arrestato dopo aver rapinato un coetaneo per una catenina e aver colpito con la testa un'auto della polizia. Questo episodio non è isolato: il trend di aggressioni per piccoli furti sta creando allerta tra i cittadini. La domanda sorge spontanea: quale futuro per i giovani che scelgono la strada del crimine?

Un giovane marocchino è stato arrestato a Roma per rapina e danneggiamento dopo aver aggredito un coetaneo sul lungotevere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rapina un ragazzo a Ponte Sisto per la catenina, poi prende a testate l’auto della Polizia: arrestato a Roma

