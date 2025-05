Raphinha invia un chiaro avvertimento a Marcus Rashford e Luis Diaz tra i collegamenti a Barcellona

Raphinha non usa mezzi termini: chi vuole unirsi al Barcellona deve essere pronto a lottare. Con l'interesse per Luis Diaz e Marcus Rashford, l'attaccante brasiliano lancia un messaggio chiaro: solo i più determinati avranno un posto nel futuro blaugrana. In un calcio sempre più competitivo, è fondamentale avere giocatori pronti a dare il massimo. Chi si allineerà con questa mentalità vincente? È solo il primo passo verso una stagione entusiasmante!

2025-05-30 19:58:00 Breaking news: L’attaccante di Barcellona Raphinha ha chiarito che eventuali nuovi arrivi dovranno abbinare la sua determinazione e sforzi se vogliono assicurarsi un posto nella parte di Hansi Flick. Parlando in una recente intervista, la star brasiliana ha indirizzato l’interesse di Barcellona per il Luis Diaz di Liverpool e Marcus Rashford del Manchester United, dicendo che è aperto alla sfida. “Non mi dispiace”, ha detto Raphinha. “Dopo questa stagione, non dirò che mi viene garantito un antipasto, ma chiunque si presenta dovrà lavorare di più di me.” Il suo atteggiamento rilassato segna un cambiamento rispetto allo scorso anno, quando ha reagito con rabbia ai collegamenti del club con Nico Williams di Athletic Club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Raphinha invia un chiaro avvertimento a Marcus Rashford e Luis Diaz tra i collegamenti a Barcellona

Calciomercato.com – Barcellona, ufficiale il rinnovo di Raphinha: la nuova scadenza | Calciomercato

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Raphinha, con la nuova scadenza fissata al 2025.

Raphinha svela un clamoroso retroscena: "Fui vicinissimo ad una maglia"

Lo riporta msn.com: detto Raphinha, che sarebbe stato selezionabile dagli Azzurri data la cittadinanza italiana del padre Maninho (basta guardare il secondo cognome del giocatore per capire le chiare origini).

Raphinha, il clamoroso retroscena: "Ero vicinissimo a giocare per l'Italia nel 2021"

Raphinha azzurro? Si poteva. Il tentativo della Figc per portare l'asso del Barça in maglia Italia

Segnala gazzetta.it: Raphinha, però, in testa ha sempre avuto un grande obiettivo fin da bambino: essere protagonista con il Brasile come il suo idolo Ronaldinho. E c'è una curiosità che lega il nome di Dinho a ...