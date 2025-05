Ragazzo in coma a Careggi l' aggressore confessa e si costituisce

Un drammatico episodio scuote Prato: Giulio Tarducci, appena diciottenne, è in coma dopo un'aggressione brutale. L'aggressore si è costituito, ma la domanda resta: cosa spinge i giovani a sfociare in violenza? Questo evento mette in luce un trend preoccupante che riguarda non solo le nostre città, ma tutta una generazione. La speranza è che questa tragedia possa avviare una riflessione profonda sul tema della violenza tra i giovani.

Si è costituito nelle scorse ore il giovane che che lo scorso sabato ha aggredito Giulio Tarducci, diciottenne di Campi Bisenzio finito in coma proprio a seguito di quella colluttazione avvenuta nel centro storico di Prato, dopo aver picchiato la testa sulla pavimentazione della piazzetta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Ragazzo in coma a Careggi, l'aggressore confessa e si costituisce

Ragazzo di 18 anni in coma dopo una rissa: operato nella notte per emorragia cerebrale

Prato, 25 maggio 2025 – Una notte di paura ha sconvolto il centro storico di Prato durante la movida del sabato sera.

