Ragazzo aggredito e rapinato Ladro bloccato dagli amici della vittima

Un gruppo di amici si è dimostrato un vero e proprio scudo in una serata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Mentre il trend della sicurezza in strada continua a preoccupare molti giovani, la reazione immediata di questa comitiva dimostra che l’unione fa la forza. La rapina sul lungotevere non è solo un episodio isolato, ma un campanello d’allarme per tutti noi. La vera domanda è: quanto siamo pronti a difendere ciò che amiamo?

Era insieme alla sua comitiva sul lungotevere quando è stato avvicinato da un giovane che l'ha colpito e gli ha strappato la catenina. Il ladro è stato poi raggiunto dagli amici, che l'hanno bloccato. Il fuggitivo, un 24enne originario del Marocco, è stato poi arrestato dalla polizia. Giovane. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ragazzo aggredito e rapinato. Ladro bloccato dagli amici della vittima

Scopre il furto grazie alle telecamere e torna a casa con un amico : calci, spintoni e rissa, poi il ladro viene bloccato

...l'aiuto di un amico, ha deciso di tornare a casa per affrontare la situazione. Una volta arrivati, hanno scoperto il ladro, scatenando una rissa tra calci e spintoni.

Saronno, ragazzo aggredito in treno reagisce: accoltellato a una mano

"Aggredito con catena e rapinato in centro"

Rapina al negozio Scalzature: denunciato un ragazzo di 17 anni

