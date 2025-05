Raffica di passeur arrestati tra loro un ricercato | trasportavano una trentina di migranti

Negli ultimi giorni, Trieste è diventata un crocevia di operazioni contro il traffico di esseri umani. Nove passeur, tra cui un ricercato internazionale, sono stati arrestati mentre trasportavano una trentina di migranti, tra cui un minore. Questo episodio evidenzia l'emergere di una rete criminale che sfrutta il dramma dei migranti, in un contesto europeo sempre più attento alla sicurezza e ai diritti umani. La lotta a questo fenomeno è solo all'inizio.

Arrestati nove passeur in una settimana, tra cui un cittadino georgiano destinatario di un mandato europeo d'arresto per rapina a mano armata. Trasportavano una trenitna di migranti tra cui un minore. Tra il 7 e il 13 maggio la polizia di frontiera di Trieste ha fermato nove cittadini stranieri.

Trasportavano 3,5 chili di cocaina nel bagagliaio: arrestati due pregiudicati calabresi

Due pregiudicati calabresi, di 60 e 56 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Trapani per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

