raffica di incidenti sulle strade

Negli ultimi giorni, le strade reggiane hanno fatto registrare una serie di incidenti che pongono un interrogativo cruciale: stiamo davvero prestando attenzione alla sicurezza alla guida? L'incidente di Correggio e quello di Bagnolo ci ricordano quanto sia facile perdere il controllo, anche in situazioni quotidiane. Riflessione e prudenza sono fondamentali, perché ogni sbandata può trasformarsi in un evento significativo. La strada è un luogo di libertà , ma con essa arriva anche la responsabilità .

Diversi incidenti sulle strade reggiane. A Correggio, l’altra sera, una sbandata in scooter ha provocato traumi (non gravi) a un trentenne che tornava verso casa, finendo nel fossato in via della Pace, all’altezza della zona industriale della cittadina. Simile incidente anche in via Beviera a Bagnolo, con un pensionato uscito praticamente illeso dalla sbandata. E’ andata peggio a una insegnante di 24 anni, residente a Castelnovo Sotto, che ieri mattina si è ribaltata in auto in via Fangaglia a Santa Vittoria di Gualtieri. E’ stata raggiunta da ambulanza, autoinfermieristica, vigili del fuoco, per poi essere accompagnata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravitĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it