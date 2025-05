Rafa Leao deride Antonio Cassano dopo l’ultima provocazione su Allegri allenatore del Milan

Rafa Leao risponde a tono ad Antonio Cassano, difendendo Max Allegri dopo le critiche dell'ex calciatore. In un clima di rinnovato entusiasmo attorno al Milan, il giovane talento dimostra che la squadra è unita e pronta a lottare. Questo scambio sottolinea come i social siano diventati un campo di battaglia per le opinioni calcistiche, dove il sostegno reciproco può fare la differenza. Chi vincerà questa sfida dialettica?

Cassano si schiera contro Allegri al Milan ma stavolta sui social arriva la risposta di Leao: interviene per difendere il nuovo allenatore contro il loro detrattore comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Rafa Leao deride Antonio Cassano dopo l’ultima provocazione su Allegri allenatore del Milan

"Allegri vinse lo Scudetto per merito mio": arriva la reazione di Leao alle parole di Cassano

Le originarie affermazioni di Ampquotallegri sulla vittoria dello scudetto hanno scatenato una vivace discussione sui social, coinvolgendo Rafael Leao e Antonio Cassano.

Cerca Video su questo argomento: Rafa Leao Deride Antonio Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rafa Leao deride Antonio Cassano dopo l'ultima provocazione su Allegri allenatore del Milan. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rafa Leao deride Antonio Cassano dopo l’ultima provocazione su Allegri allenatore del Milan

Riporta fanpage.it: Cassano si schiera contro Allegri al Milan ma stavolta sui social arriva la risposta di Leao: interviene per difendere il nuovo allenatore contro il loro ...

Leao logora chi non ce l’ha: i numeri non mentono, è il migliore in Serie A

Scrive milanlive.it: Rafa Leao continua ad essere criticato ingiustamente. Il portoghese, tra i suoi alti e bassi, resta il migliore in Serie A Ormai è diventato un vero e proprio sport.

Cassano senza freni su Leao: “Indegno, giocatore farlocco, si deve vergognare”. Leao lo sistema

Scrive fanpage.it: Dopo la finale di Supercoppa vinta dal Milan sull’Inter, Antonio Cassano sferra un attacco durissimo a Rafa Leao anche sul piano personale: “Non ha coglioni, indegno, si deve vergognare”.