Milano si prepara a vibrare al ritmo di Radio Italia Live – Il Concerto, un evento che celebra la musica italiana in tutto il suo splendore. Con una scaletta ricca di artisti amati, questo appuntamento non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio emozionale nella cultura musicale del nostro paese. Sotto il cielo di Milano, le storiche voci di Radio Italia guideranno il pubblico verso un'esperienza indimenticabile. Non perdere l’occasione di essere parte di questa magia!

Milano, 30 maggio 2025 – A pochissime ore da Radio Italia Live – Il Concerto, che si terrà questa sera alle 20.40, in piazza Duomo, a Milano, è stata svelata la scaletta. La conduzione dell’evento è affidata alle voci storiche di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. La sigla ufficiale del concerto è firmata da Saturnino, storico musicista e collaboratore di Jovanotti. Chi non potrà partecipare in presenza, potrà seguire l’evento in diretta a partire dalle 20.40 su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, 725 Sky, 35 TivùSat) e via satellite su Hot Bird 13° Est. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Radio Italia Live – Il Concerto 2025, la scaletta

