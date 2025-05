Radio Italia Live E Milano canta Parata di stelle in piazza Duomo da Lucio Corsi a Fedez sul palco con Clara e Masini

La magia della musica ha invaso Piazza Duomo con il Radio Italia Live, un evento che ha richiamato ventimila appassionati sotto le stelle milanesi. Da Lucio Corsi a Fedez, passando per Clara e Masini, il palco ha brillato di talento e passione. Un trend che dimostra quanto la musica dal vivo continui a unire generazioni: un'esperienza indimenticabile che fa battere il cuore della città! Non perdere il prossimo capitolo di questa straordinaria avventura musicale!

A Lucio Corsi il compito di dare il via a uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno: il Radio Italia Live ha animato ieri sera Piazza Duomo. Sul palco un cast stellare, che si è esibito davanti a ventimila persone. I “pass“ gratuiti sono andati subito sold-out. Tre brani per ciascuno, dopo “Volevo essere un duro“ Lucio Corsi ha lasciato il microfono a Fedez. Che ha portato anche una sorpresa: Clara. Insieme hanno interpretato la loro ballata elettro-pop: “Scelte stupide“. Terzo artista a esibirsi accanto al Duomo, Marco Masini, emozionato per il suo grande ritorno a Milano. È la sua prima volta a “Radio Italia Live“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Radio Italia Live. E Milano canta. Parata di stelle in piazza Duomo da Lucio Corsi a Fedez sul palco con Clara e Masini

Note in Radio 2025, in diretta su canale Italia tre piccoli cantanti dell’Accademia Live Sound di Taormina

In diretta su Canale Italia, i piccoli talenti dell’Accademia Live Sound di Taormina hanno emozionato nella finalissima di Note in Radio 2025.

