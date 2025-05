Radio Italia Live a Milano | la scaletta come seguire l’evento e gli ospiti che saliranno sul palco

Questa sera Milano si trasformerà in un palcoscenico vibrante con Radio Italia Live! Un evento che celebra non solo la musica, ma anche il potere dell’arte di unire le persone. Con nomi del calibro di Fedez ed Elodie, la scaletta promette emozioni indimenticabili. Segui il concerto dalle 20:40 per vivere l’energia di una città che balla al ritmo dei suoi artisti. Preparati a lasciarti travolgere!

Tutto pronto per Radio Italia Live -Il Concerto che questa sera, venerdì 30 maggio, dalle ore 20:40 accenderà piazza Duomo a Milano. Attesi sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari. Alla conduzione levoci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. La sigla dell’evento è scritta da Saturnino. Dove seguire lo show – La diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv(canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audiovideo su radioitalia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Radio Italia Live a Milano: la scaletta, come seguire l’evento e gli ospiti che saliranno sul palco

Note in Radio 2025, in diretta su canale Italia tre piccoli cantanti dell’Accademia Live Sound di Taormina

In diretta su Canale Italia, i piccoli talenti dell’Accademia Live Sound di Taormina hanno emozionato nella finalissima di Note in Radio 2025.

