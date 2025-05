Radio Italia Live 2025 il 30 maggio a Milano | scaletta cantanti orario e dove vederlo in tv

Il countdown per Radio Italia Live 2025 è iniziato! Il 30 maggio, Piazza Duomo a Milano si trasformerà nel cuore pulsante della musica italiana, con artisti di fama che incanteranno il pubblico. Un evento da non perdere, visibile in diretta TV, che celebra la passione e la creatività del panorama musicale nazionale. Scopri i nomi dei cantanti in scaletta e lasciati coinvolgere dall’energia di una serata indimenticabile!

Si accendono i riflettori su Radio Italia Live 2025 in programma in piazza Duomo a Milano venerdì 30 maggio alle ore 20.40. Tanti i cantanti sul palco di un evento che sarà possibile vedere anche in diretta tv in chiaro. E oggi, a poche ore dall’inizio, è stata annunciata anche la scaletta. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia si svolgerà quest’anno anche al Foro Italico di Palermo il 27 giugno 2025. Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. La sigla dell’evento è scritta da Saturnino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Radio Italia Live 2025 il 30 maggio a Milano: scaletta cantanti, orario e dove vederlo in tv

Note in Radio 2025, in diretta su canale Italia tre piccoli cantanti dell’Accademia Live Sound di Taormina

In diretta su Canale Italia, i piccoli talenti dell’Accademia Live Sound di Taormina hanno emozionato nella finalissima di Note in Radio 2025.

