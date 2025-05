Raccordo Perugia-Bettolle ancora lavori I nuovi cantieri Anas | chiusure al traffico e modifiche alla viabilità

Il raccordo Perugia-Bettolle è al centro di un'importante opera di risanamento che promette un asfalto drenante, aumentando la sicurezza e il comfort di guida. Ma attenzione: i cantieri portano con sé chiusure temporanee e modifiche alla viabilità. In un momento in cui la sostenibilità e la qualità delle infrastrutture sono sempre più cruciali, questi lavori rappresentano un passo avanti per il futuro della mobilità nella regione. Seguici per restare aggiornato!

Lavori notturni sul raccordo Perugia-Bettolle, si parte da stasera: le chiusure e i divieti fino al 5 giugno

A partire da stasera, il raccordo Perugia-Bettolle sarà interessato da lavori notturni fino al 5 giugno, con chiusure e divieti temporanei.

Lavori notturni sul raccordo Perugia-Bettolle

Come scrive msn.com: Lavori notturni in un tratto del raccordo autostradale Perugia-Bettolle: nel tratto tangenziale all'area urbana di Perugia, Anas ha recentemente completato i lavori di ammodernamento dello spartitraff ...

Cantiere sul raccordo dalla notte di lunedì tra Ferro di Cavallo e Corciano

Si legge su umbria24.it: Sul raccordo Perugia-Bettolle, nel tratto tangenziale all’area urbana di Perugia, Anas ha recentemente completato i lavori di ammodernamento dello spartitraffico centrale (barriera new jersey) per cir ...

Raccordo Perugia Bettolle: riprendono i lavori di risanamento a Corciano

Come scrive corcianonline.it: Dopo la sospensione per la stagione invernale, riprendono i lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo della pavimentazione sul raccordo Perugia-Bettolle, a Corciano. Per ...