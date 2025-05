Raccolta rifiuti in Città Alta si cambia | dal 3 giugno nuove modalità

Dal 3 giugno, Città Alta di Bergamo si prepara a una rivoluzione nella raccolta dei rifiuti! Grazie al dialogo con residenti e commercianti, il Comune e Aprica introducono nuove modalità per rendere il servizio più efficiente e sostenibile. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro delle politiche urbane, questo cambiamento rappresenta un passo importante verso una città più pulita e vivibile. Scopri le novità e unisciti al cambiamento!

Il servizio di raccolta rifiuti in Città Alta cambia e si evolve. A partire dal 3 giugno, il Comune di Bergamo e Aprica, azienda che si occupa della gestione del ciclo di rifiuti, dopo una fase di ascolto e interlocuzione con i rappresentanti dei residenti, commercianti e proprietari di case vacanze, hanno introdotto alcune novità pensate per rendere ancora più efficiente il servizio porta a porta nell’area simbolo della città. Con questi interventi, Comune di Bergamo e Aprica confermano l’impegno per un modello di raccolta differenziata già riconosciuta a livello nazionale: Bergamo è una delle poche città italiane ad aver superato la soglia del 75% di raccolta differenziata (nei primi mesi di quest’anno siamo oltre il 77%). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

«I piccoli cestini presi d’assalto da chi non fa la raccolta puntuale dei rifiuti»

Nei quartieri dove la raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati è diventata la norma, i piccoli cestini sono diventati il bersaglio di chi ignora questa nuova pratica.

