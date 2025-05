‘Raccolta funghi con l’esperto’ Nel bosco con Giancarlo Bucherini

Immergiti in un'avventura unica nel cuore dei boschi con Giancarlo Bucherini! La raccolta di funghi diventa un'esperienza coinvolgente, arricchita da incontri audiovisivi e la guida esperta del micologo. Un'opportunità imperdibile per riscoprire la bellezza della natura e apprezzare i tesori culinari del nostro territorio. Prepara il cestello e unisciti a noi: ogni fungo racconta una storia! Non perdere questa occasione di connessione tra tradizione e sostenibilità!

Andare a funghi col cestello al braccio, col corredo di incontri audiovisivi e la regìa del micologo. E' la coinvolgente proposta dell' Associazione 'Tra Monti e Valli' - Acli, in collaborazione con altre associazioni tra cui Natura e Natura, Visit Emilia Romagna, Associazione alle Sorgenti del Tevere, Avis San Piero, nell'ambito della rassegna 'Naturalmente - Incontri, Cammini e Letture', che questa volta verterà sul tema 'A Funghi con l'Esperto. Conosci, Cerca e Gusta'. Una 'due giorni' che prenderà il via questa sera alle ore 20.45, nella sala consiliare di Palazzo Pesarini, di Via Verdi 4, a San Piero in Bagno con la conferenza 'Conoscere i Funghi', corredata da immagini a cura dell'esperto micologo Giancarlo Bucherini.

