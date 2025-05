Raccolta fondi e iniziative per il Pincio

Il Pincio, un gioiello della nostra città, sta per rinascere! L'associazione Next ha avviato una raccolta fondi, supportata dal comitato civico, per ridare vita a questo meraviglioso spazio verde. Nel frattempo, la Biblioteca comunale di Assisi promuove lettura e socialità con eventi immersi nella natura. Un’occasione imperdibile per riscoprire l’importanza degli spazi pubblici e del loro ruolo nella comunità. Unisciti a noi e fai la differenza!

Verso il rilancio del Pincio, per il quale è stata avviata una raccolta fondi dall’associazione Next, un gruppo di giovani, sotto la spinta del comitato civico per il Pincio. In questi giorni, inoltre, la Biblioteca comunale di Assisi ha organizzato due manifestazioni per promuovere la lettura e l’aggregazione sociale in luoghi immersi nella natura. Domani, alle ore 17, al Parco Regina Margherita, si terrà l’iniziativa "Torniamo a giocare al Pincio. Scambio intergenerazionale tra giochi e storie del territorio", un pomeriggio dedicato alle famiglie, con storie e giochi di una volta che fanno incontrare generazioni diverse, in un luogo suggestivo della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta fondi e iniziative per il Pincio

