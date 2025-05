Quinto | inaugurata dal presidente Zaia la ciclopedonale Da Borgo a Borgo

Inaugurata la ciclopedonale "Greenway del Fiume Sile, da Borgo a Borgo" a Quinto di Treviso! Questo nuovo percorso rappresenta un passo fondamentale verso una mobilità più sostenibile, riflettendo un trend sempre più forte in Italia: il ritorno alla natura e l'amore per gli spostamenti a contatto con l'ambiente. Scoprire il territorio in bicicletta non è mai stato così facile e affascinante. Non perdere l'occasione di esplorare questa meraviglia!

È stata inaugurata oggi, 30 maggio, a Quinto di Treviso, la nuova pista ciclabile “Greenway del Fiume Sile, da Borgo a Borgo”, un intervento strategico per la mobilità lenta, inserito nel cuore del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Alla cerimonia ufficiale ha partecipato il Presidente. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Quinto: inaugurata dal presidente Zaia la ciclopedonale "Da Borgo a Borgo"

