Quinta edizione de Le porte della Badessa a Castellana Grotte laoratori visite guidate musica e mostre

Scopri il fascino di Castellana Grotte con la quinta edizione de "Le porte della Badessa", un evento che arricchisce il calendario di Piazze d’Estate! Il 31 maggio e 1 giugno 2025, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico di laboratori, visite guidate, musica e mostre. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella cultura locale e vivere l'estate con entusiasmo. Non perdere l'occasione di varcare quelle porte!

Tra sabato 31 maggio 2025 e domenica 1 giugno 2025, sarà la quinta edizione de “Le porte della Badessa”, evento organizzato da Comune di Castellana Grotte e Pro Loco “don Nicola Pellegrino” ad aprire il calendario di Piazze d’Estate. Nel centro storico, entrando da vico Stracciato, una. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Quinta edizione de “Le porte della Badessa”, a Castellana Grotte laoratori, visite guidate, musica e mostre

Quinta edizione de Gli stati generali della pelletteria: analisi e prospettive per il Made in Italy

La quinta edizione degli Stati Generali della Pelletteria si è svolta nel prestigioso salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

AI week, la quinta edizione è alle porte

Scrive bitmat.it: Ecco alcuni dei numeri più rappresentativi dell’evento in programma dall’8 al 12 aprile e giunto alla sua quinta edizione. Dietro all’organizzazione di questa settimana “addicted to AI” ci sono ...

Castellana Grotte – “Porte della Badessa”, al via la quinta edizione

Da puglialive.net: Partita la macchina organizzativa della Pro Loco “don Nicola Pellegrino” per la fortunata e seguita iniziativa “Porte della Badessa”, giunta ormai alla sua quinta edizione. L’evento ...

Porte Aperte Festival, la quinta edizione il 21-22-23 agosto

Segnala laprovinciacr.it: annuncia che il quinto Porte Aperte Festival si terrà a Cremona nel weekend del 21-22-23 agosto. Si tratterà di un’edizione ristretta e condizionata dal necessario rispetto dei protocolli ...